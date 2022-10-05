В Великобритании началась подготовка младших командиров ВСУ

Великобритания. Фото: Генштаб ВСУ

В Великобритании началась подготовка базового уровня младших командиров Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



Отмечается, что курс разработан на основе украинской программы учений сержантского состава с учетом боевого опыта Вооруженных сил Украины. Он предусматривает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовке, а также международному гуманитарному праву.



«Тренировки проводятся украинскими и британскими инструкторами с привлечением иностранных образцов вооружения и военной техники. После успешного завершения обучения военнослужащие будут назначены на должности командиров отделений в подразделения разных родов войск», — рассказали в Генштабе.



Там добавили, что этот курс расширил существующую программу учений на территории Великобритании, которая ранее предусматривала только базовую общевоенную подготовку украинских армейцев.

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