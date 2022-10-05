У Великобританії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ

Велика Британія. Фото: Генштаб ЗСУ

У Великій Британії розпочалася підготовка базового рівня молодших командирів Збройних сил України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Наголошується, що курс розроблено на основі української програми навчань сержантського складу з урахуванням бойового досвіду Збройних сил України. Він передбачає заняття з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовки, а також міжнародного гуманітарного права.



«Тренування проводяться українськими та британськими інструкторами із залученням іноземних зразків озброєння та військової техніки. Після успішного завершення навчання військовослужбовців буде призначено на посади командирів відділень до підрозділів різних родів військ», — розповіли в Генштабі.



Там додали, що цей курс розширив чинну програму навчань на території Великої Британії, яка передбачала лише базову загальновоєнну підготовку українських армійців.

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