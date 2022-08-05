Украинских военных будут обучать канадские инструкторы — Резников

Канада перезапускает обучение украинских военных. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.



Резников отметил, что глава национальной обороны Канады Анита Ананд сообщила ему о перезапуске миссии UNIFIER.



«До 225 канадских военнослужащих направлены в Великобританию для обучения украинских военных. С вашей помощью наши солдаты станут безудержной силой. Я благодарен Канаде за непоколебимую поддержку!», — написал министр обороны.

Ранее сообщалось, что в Великобританию прибыла первая группа украинских военных, которая участвует в новой большой военной программе.