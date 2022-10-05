Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Бывший «министр ДНР» хочет отправиться из тюрьмы на фронт

05 октября 2022, 14:17

Бывший «министр ДНР» хочет отправиться из тюрьмы на фронт

Бывший «вице-премьер ДНР» и «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев, которого московский суд приговорил к трем годам и шести месяцам колонии по делу о мошенничестве, решил добиться условно-досрочного освобождения и отправиться воевать против Украины. Об этом сообщает «Коммерсант».

Газета пишет, что не согласившись с назначенным приговором, Тимофеев подал жалобу. Однако потом, по словам его адвоката Дмитрия Дорохина, подсчитав время, проведенное в СИЗО под следствием и судом, и придя к выводу, что в случае примерного поведения он сможет выйти по УДО в октябре этого года, то есть до рассмотрения жалобы, отозвал ее.

«Выйдя на свободу, он хочет повидаться с семьей, которая сейчас живет в Москве, а затем планирует отправиться в свое подразделение в ДНР, чтобы принять участие в боевых действиях», — рассказал Дорохин.

При этом защитник не стал называть конкретную дату обращения Тимофеева в суд с просьбой об освобождении. «Мы пока не решили, кто выйдет в суд с этой инициативой», — уточнил адвокат. По его словам, Тимофеев с момента задержания и на протяжении всего следствия просил сотрудника ГСУ СКР выпустить его на свободу, чтобы он мог принять участие в боях на Донбассе, однако просьбы были отклонены. Следователь заявлял, что подобные решения не относятся к его компетенции.

У Тимофеева, который также известен по прозвищу «Ташкент», есть боевой опыт в батальоне боевиков «Оплот», в рядах которого он участвовал в боях за контроль над аэропортом Донецка.

В России Александр Тимофеев получил три с половиной года колонии за попытку хищения у предпринимателя Сергея Шпака 5 миллионов долларов за прекращение его уголовного преследования. Хорошевский райсуд Москвы призвал «Ташкента» виновным в мошенничестве в особо крупных размерах, приговор был вынесен 10 августа.

Еще по теме

Люди
Александр Тимофеев
Прочее
Война ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:56
В Донецке в отделении «Промсвязьбанка» ранены два человека
14:37
В Донецке и Старомихайловке из-за обстрела погибли четыре человека
14:17
Бывший «министр ДНР» хочет отправиться из тюрьмы на фронт
14:15
В «ЛНР» признали «опасность» наступления ВСУ на Кременную и Сватово
12:40
В оккупированной Горловке заявили об обстреле исправительной колонии
12:02
Деоккупация Луганской области началась, сообщил Гайдай
11:43
В центре Херсона — «прилет» в гостиницу, где базировались оккупанты
10:00
Путин назначил руководителей аннексированных территорий
09:24
«ДНР» больше не будет выдавать свои «паспорта»
08:51
В Кременной российские оккупанты отключили связь — Гайдай
08:47
«ДНР»: В результате обстрелов погибли двое мирных жителей
23:55
Россия готовится к обороне на Луганщине ►
23:12
В Крыму из мобилизованных формируют отдельную дивизию: неподготовленных отправят на фронт ►
21:23
Восьми псевдоправоохранителям группировки «ЛНР» сообщено о подозрении
18:44
Сбежавшие от мобилизации крымчане стоят в очереди за украинскими загранпаспортами в Астане
все новости
16:55
Энергетики вернули свет 24 тысячам семей на Донетчине
16:37
Минэкономики: Рабочие места потеряли 5 млн переселенцев
16:20
Нардепу Кузьмину сообщили о подозрении в госизмене
16:16
Путин рассказал, что его «удивили» результаты «референдума»
16:05
В Запорожье приостановили выезд гуманитарных колонн на оккупированную территорию
15:56
В Донецке в отделении «Промсвязьбанка» ранены два человека
15:37
Страны Евросоюза договорились о восьмом пакете санкций против РФ
15:08
В Черновцах задержали мужчину, который застрелил полицейскую и ранил ее коллегу
14:48
Глава «Энергоатома» Котин взял на себя исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС
14:37
В Донецке и Старомихайловке из-за обстрела погибли четыре человека
14:17
Бывший «министр ДНР» хочет отправиться из тюрьмы на фронт
14:15
В «ЛНР» признали «опасность» наступления ВСУ на Кременную и Сватово
13:48
Россия нанесла экологии Украины ущерб более чем на 35 млрд долларов
13:16
Кремль опроверг подготовку Путиным обращения об изменении статуса «спецоперации»
13:02
В результате ракетного обстрела Гуляйполя погибли замглавы местной громады и глава КП
все новости
ВИДЕО
В Донецке в отделении «Промсвязьбанка» ранены два человека
05 октября, 15:56
В «ЛНР» признали «опасность» наступления ВСУ на Кременную и Сватово
05 октября, 14:15
Россия готовится к обороне на Луганщине ►
04 октября, 23:55

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты