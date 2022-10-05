Бывший «министр ДНР» хочет отправиться из тюрьмы на фронт

Бывший «вице-премьер ДНР» и «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев, которого московский суд приговорил к трем годам и шести месяцам колонии по делу о мошенничестве, решил добиться условно-досрочного освобождения и отправиться воевать против Украины. Об этом сообщает «Коммерсант».



Газета пишет, что не согласившись с назначенным приговором, Тимофеев подал жалобу. Однако потом, по словам его адвоката Дмитрия Дорохина, подсчитав время, проведенное в СИЗО под следствием и судом, и придя к выводу, что в случае примерного поведения он сможет выйти по УДО в октябре этого года, то есть до рассмотрения жалобы, отозвал ее.



«Выйдя на свободу, он хочет повидаться с семьей, которая сейчас живет в Москве, а затем планирует отправиться в свое подразделение в ДНР, чтобы принять участие в боевых действиях», — рассказал Дорохин.



При этом защитник не стал называть конкретную дату обращения Тимофеева в суд с просьбой об освобождении. «Мы пока не решили, кто выйдет в суд с этой инициативой», — уточнил адвокат. По его словам, Тимофеев с момента задержания и на протяжении всего следствия просил сотрудника ГСУ СКР выпустить его на свободу, чтобы он мог принять участие в боях на Донбассе, однако просьбы были отклонены. Следователь заявлял, что подобные решения не относятся к его компетенции.



У Тимофеева, который также известен по прозвищу «Ташкент», есть боевой опыт в батальоне боевиков «Оплот», в рядах которого он участвовал в боях за контроль над аэропортом Донецка.

В России Александр Тимофеев получил три с половиной года колонии за попытку хищения у предпринимателя Сергея Шпака 5 миллионов долларов за прекращение его уголовного преследования. Хорошевский райсуд Москвы призвал «Ташкента» виновным в мошенничестве в особо крупных размерах, приговор был вынесен 10 августа.