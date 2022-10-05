Колишній «міністр ДНР» хоче вийти з в'язниці на фронт

Колишній «віце-прем'єр ДНР» та «міністр доходів і зборів ДНР» Олександр Тимофєєв, якого московський суд засудив до трьох років і шести місяців колонії у справі про шахрайство, вирішив домогтися умовно-дострокового звільнення та вирушити воювати проти України. Про це повідомляє «Комерсант».



Газета пише, що не погодившись із призначеним вироком, Тимофєєв подав скаргу. Однак потім, за словами його адвоката Дмитра Дорохіна, підрахувавши час, проведений у СІЗО під слідством та судом, і дійшовши висновку, що у разі примірної поведінки він зможе достроково вийти у жовтні цього року, тобто до розгляду скарги, відкликав її.



«Вийшовши на волю, він хоче побачитися з сім’єю, яка зараз живе в Москві, а потім планує вирушити до свого підрозділу в ДНР, щоб взяти участь у бойових діях», — розповів Дорохін.



При цьому захисник не називав конкретну дату звернення Тимофєєва до суду з проханням про звільнення. «Ми поки не вирішили, хто вийде до суду з цією ініціативою», — уточнив адвокат. За його словами, Тимофєєв з моменту затримання та впродовж усього слідства просив слідство випустити його на волю, щоб він міг взяти участь у боях на Донбасі, проте прохання було відхилено. Слідчий заявляв, що такі рішення не належать до його компетенції.



Тимофєєв, який також відомий на прізвисько «Ташкент», має бойовий досвід у батальйоні бойовиків «Оплот», у лавах якого він брав участь у боях за контроль над аеропортом Донецька.

У Росії Олександр Тимофєєв отримав три з половиною роки колонії за спробу крадіжки у підприємця Сергія Шпака 5 мільйонів доларів за припинення його кримінального переслідування. Хорошевський райсуд Москви визнав «Ташкента» винним у шахрайстві в особливо великих розмірах, вирок було винесено 10 серпня.