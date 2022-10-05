В Донецке и Старомихайловке из-за обстрела погибли четыре человека

В оккупированном Донецке и Старомихайловке днем из-за обстрела погибли четыре человека.



Как сообщил «мэр» города Алексей Кулемзин, в результате обстрела Старомихайловки погиб парень 2005 года рождения.



В Кировском районе недалеко от Дворца культуры имени Абакумова несовместимые с жизнью ранения получила женщина. Также в том же месте погиб мужчина 1964 года рождения, и мужчина, чьи анкетные данные устанавливаются.



Ранее «ДНР» заявила о гибели двоих мирных жителей за сутки.



Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель. Еще шесть человек ранены. Кроме того, в Святогорске в ходе эксгумации были обнаружены тела четверых убитых гражданских.