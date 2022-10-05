У Донецьку та Старомихайлівці через обстріл загинули чотири людини

В окупованому Донецьку та Старомихайлівці вдень через обстріл загинули чотири людини.



Як повідомив «мер» міста Олексій Кулемзін, внаслідок обстрілу Старомихайлівки загинув хлопець 2005 року народження.



У Кіровському районі неподалік Палацу культури імені Абакумова несумісні з життям поранення отримала жінка. Також у тому ж місці загинув чоловік 1964 року народження, та чоловік, чиї анкетні дані встановлюються.



Раніше «ДНР» заявила про загибель двох мирних жителів за добу.



Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинув один мирний житель. Ще шістьох людей поранено. Крім того, у Святогірську під час ексгумації було виявлено тіла чотирьох убитих цивільних.