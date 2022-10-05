В Запорожье приостановили выезд гуманитарных колонн на оккупированную территорию

Из-за вопросов безопасности приостановлен выезд гуманитарных колонн на оккупированную территорию и запрещены массовые мероприятия в районе условного пункта пересечения. Об этом сообщает Запорожская ОВА.



Отмечается, что это решение было принято на заседании Совета обороны Запорожской области.



«Учитывая трагические события 30 сентября и систематическое нарушение правил ведения войны стороной врага, принято решение о приостановлении выезда гуманитарных колонн на временно оккупированную территорию», - говорится в сообщении.



Запрет будет продолжаться до завершения проведения процессуальных мероприятий на месте происшествия и принятия необходимых мер безопасности для предотвращения скопления граждан и автотранспорта при формировании колонн.



Кроме того, в целях безопасности введен запрет на проведение мирных собраний, митингов, походов и демонстраций, других массовых мероприятий в районе условного пропускного пункта и места формирования гуманитарных колонн.



30 сентября оккупанты обстреляли эвакуационную колонну в Запорожье. Пострадали около сотни человек, погибли 30, в том числе два ребенка.