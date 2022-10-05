У Запоріжжі призупинили виїзд гуманітарних колон на окуповану територію

05 жовтня 2022, 16:05

У Запоріжжі призупинили виїзд гуманітарних колон на окуповану територію

Через питання безпеки призупинено виїзд гуманітарних колон на окуповану територію та заборонено масові заходи в районі умовного пункту перетину. Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Зазначається, що це рішення було ухвалено на засіданні Ради оборони Запорізької області.

«З огляду на трагічні події 30 вересня та систематичне порушення правил ведення війни стороною ворога, ухвалено рішення про призупинення виїзду гуманітарних колон на тимчасово окуповану територію», - йдеться у повідомленні.

Заборона триватиме до завершення проведення процесуальних заходів на місці події та вжиття необхідних заходів безпеки для запобігання скупченням громадян та автотранспорту при формуванні колон.

Крім того, з метою безпеки запроваджено заборону на проведення мирних зборів, мітингів, походів та демонстрацій, інших масових заходів у районі умовного пропускного пункту та місця формування гуманітарних колон.

30 вересня окупанти обстріляли евакуаційну колону у Запоріжжі. Постраждали близько сотні людей, загинули 30, у тому числі дві дитини.

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