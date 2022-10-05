Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Жена Губарева получила подозрение от СБУ за помощь оккупантам в Херсонской области

05 октября 2022, 19:09

Жена Губарева получила подозрение от СБУ за помощь оккупантам в Херсонской области

Служба безопасности Украины объявила подозрение организованной преступной группе, которая действует на оккупированных территориях юга страны. Каждый получил отдельное подозрение по разным направлениям.

Так, трое способствовали передаче РФ ресурсов государственной «Укрпочты». Экс-регионал Владимир Сальдо, который добровольно «возглавил» оккупационную администрацию в Херсонской области, его заместительница Екатерина Губарева, а также бывший директор филиала Херсонской дирекции «Укрпочты» Виктор Фирман.

Сальдо, Губарева и Фирман получили по подозрению по ч. 3 ст. 28 и ч. 6 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность, организация и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и/или его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, совершенная в составе организованной группы).

Отдельное подозрение получила бывшая сотрудница одного из правоохранительных органов Херсонщины. По заданию российских спецслужб она передала российским оккупантам данные о по меньшей мере 23 патриотически настроенных местных жителях.

Еще одна чиновница Херсонской области обеспечивала организацию и проведение псевдореферендума на временно оккупированной территории. Женщине грозит суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Екатерина Губарева — бывшая «министр иностранных дел» и «экс-депутат» группировки «ДНР», а также жена сепаратиста Павла Губарева. Исчезла из публичного пространства в 2018 году после того, как ее исключили из «предвыборного» списка сепаратистского движения «Свободный Донбасс».

С 2019 года она жила и работала в России. В сообщении Херсонской оккупационной администрации сказано, что в 2020–2021 годах Губарева руководила проектами в сфере цифровизации в одной из IT-компаний.

Еще по теме

Места
Херсонская область
Люди
Екатерина Губарева

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:56
В Донецке в отделении «Промсвязьбанка» ранены два человека
14:37
В Донецке и Старомихайловке из-за обстрела погибли четыре человека
14:17
Бывший «министр ДНР» хочет отправиться из тюрьмы на фронт
14:15
В «ЛНР» признали «опасность» наступления ВСУ на Кременную и Сватово
12:40
В оккупированной Горловке заявили об обстреле исправительной колонии
12:02
Деоккупация Луганской области началась, сообщил Гайдай
11:43
В центре Херсона — «прилет» в гостиницу, где базировались оккупанты
10:00
Путин назначил руководителей аннексированных территорий
09:24
«ДНР» больше не будет выдавать свои «паспорта»
08:51
В Кременной российские оккупанты отключили связь — Гайдай
08:47
«ДНР»: В результате обстрелов погибли двое мирных жителей
23:55
Россия готовится к обороне на Луганщине ►
23:12
В Крыму из мобилизованных формируют отдельную дивизию: неподготовленных отправят на фронт ►
21:23
Восьми псевдоправоохранителям группировки «ЛНР» сообщено о подозрении
18:44
Сбежавшие от мобилизации крымчане стоят в очереди за украинскими загранпаспортами в Астане
все новости
19:09
Жена Губарева получила подозрение от СБУ за помощь оккупантам в Херсонской области
18:31
Грековка и Макеевка в Луганской области освобождены
18:12
Путин подписал указ о «принятии» объектов Запорожской АЭС в «собственность» России
18:00
В МАГАТЭ заявили, что Запорожскую АЭС питает только одна линии энергопередачи
17:07
Подоляк: Украина ведет переговоры о продлении «зернового коридора»
16:55
Энергетики вернули свет 24 тысячам семей на Донетчине
16:37
Минэкономики: Рабочие места потеряли 5 млн переселенцев
16:20
Нардепу Кузьмину сообщили о подозрении в госизмене
16:16
Путин рассказал, что его «удивили» результаты «референдума»
16:05
В Запорожье приостановили выезд гуманитарных колонн на оккупированную территорию
15:56
В Донецке в отделении «Промсвязьбанка» ранены два человека
15:37
Страны Евросоюза договорились о восьмом пакете санкций против РФ
15:08
В Черновцах задержали мужчину, который застрелил полицейскую и ранил ее коллегу
14:48
Глава «Энергоатома» Котин взял на себя исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС
14:37
В Донецке и Старомихайловке из-за обстрела погибли четыре человека
все новости
ВИДЕО
В Донецке в отделении «Промсвязьбанка» ранены два человека
05 октября, 15:56
В «ЛНР» признали «опасность» наступления ВСУ на Кременную и Сватово
05 октября, 14:15
Россия готовится к обороне на Луганщине ►
04 октября, 23:55

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты