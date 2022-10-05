Жена Губарева получила подозрение от СБУ за помощь оккупантам в Херсонской области

Служба безопасности Украины объявила подозрение организованной преступной группе, которая действует на оккупированных территориях юга страны. Каждый получил отдельное подозрение по разным направлениям.



Так, трое способствовали передаче РФ ресурсов государственной «Укрпочты». Экс-регионал Владимир Сальдо, который добровольно «возглавил» оккупационную администрацию в Херсонской области, его заместительница Екатерина Губарева, а также бывший директор филиала Херсонской дирекции «Укрпочты» Виктор Фирман.



Сальдо, Губарева и Фирман получили по подозрению по ч. 3 ст. 28 и ч. 6 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность, организация и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и/или его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, совершенная в составе организованной группы).



Отдельное подозрение получила бывшая сотрудница одного из правоохранительных органов Херсонщины. По заданию российских спецслужб она передала российским оккупантам данные о по меньшей мере 23 патриотически настроенных местных жителях.



Еще одна чиновница Херсонской области обеспечивала организацию и проведение псевдореферендума на временно оккупированной территории. Женщине грозит суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Екатерина Губарева — бывшая «министр иностранных дел» и «экс-депутат» группировки «ДНР», а также жена сепаратиста Павла Губарева. Исчезла из публичного пространства в 2018 году после того, как ее исключили из «предвыборного» списка сепаратистского движения «Свободный Донбасс».



С 2019 года она жила и работала в России. В сообщении Херсонской оккупационной администрации сказано, что в 2020–2021 годах Губарева руководила проектами в сфере цифровизации в одной из IT-компаний.