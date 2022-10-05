Дружина Губарєва отримала підозру від СБУ за допомогу окупантам у Херсонській області

Служба безпеки України оголосила підозру організованій злочинній групі, яка діє на окупованих територіях півдня країни. Кожен отримав окрему підозру з різних напрямків.



Так, троє сприяли передачі РФ ресурсів державної «Укрпошти»: екс-регіонал Володимир Сальдо, який добровільно «очолив» окупаційну адміністрацію в Херсонській області, його заступник Катерина Губарєва, а також колишній директор філії Херсонської дирекції «Укрпошти» Віктор Фірман.



Сальдо, Губарєва та Фірман отримали за підозрою за ч. 3 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність, організація та провадження заходів політичного характеру, провадження інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або її окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, вчинена у складі організованої групи).



Окрему підозру отримала колишня співробітниця одного із правоохоронних органів Херсонщини. За завданням російських спецслужб вона передала російським окупантам дані про щонайменше 23 патріотично налаштованих місцевих жителів.



Ще одна чиновниця Херсонської області забезпечувала організацію та проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованій території. Жінці загрожує суворе покарання до довічного позбавлення волі.

Катерина Губарєва — колишня «міністр закордонних справ» та «екс-депутат» угрупування «ДНР», а також дружина сепаратиста Павла Губарєва. Зникла з публічного простору у 2018 році після того, як її виключили із «передвиборчого» списку сепаратистського руху «Вільний Донбас».



З 2019 року вона жила та працювала в Росії . У повідомленні Херсонської окупаційної адміністрації сказано, що у 2020–2021 роках Губарєва керувала проектами у сфері цифровізації в одній із IT-компаній.