Коллаборанты Херсонщины перевозят свои семьи в Крым — ОВА

Некоторые из коллаборантов Херсонской области уже перевезли свои семьи в оккупированный российскими войсками Крым. Об этом сообщил заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.



Он отметил, что эти люди продолжают публично говорить, что «все хорошо, паники нет».



Также Соболевский обратился к оккупантам, написав им «ваше время почти истекло».

Вчера, 5 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только за сутки украинские военные освободили три населенных пункта в Херсонской области.