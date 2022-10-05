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Зеленский: За сутки ВСУ освободили три села в Херсонской области

05 октября 2022, 23:23

Зеленский: За сутки ВСУ освободили три села в Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только за текущие сутки украинские военные освободили три населенных пункта в Херсонской области.

«Только за эти сутки в Херсонской области от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты как Нововоскресенское, Новогригорьевка и Петропавловка. Движение продолжается», – заявил Зеленский в видеообращении 5 октября.

Глава государства также отметил военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, которым за сутки удалось сбить шесть беспилотных летательных аппаратов оккупантов иранского производства.

«Три беспилотника были сбиты зенитчиками 302-го зенитного ракетного харьковского полка, а еще три сбили наши летчики-истребители из 204-ой севастопольской бригады тактической авиации. Благодарю вас за меткость, парни», – сказал президент.

Утром 5 октября стало известно о начале деоккупации Луганской области. Уже освобождены шесть населенных пунктов. 

Украинские военные выложили фото и видео из сел Грековка и Макеевка на Луганщине.

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