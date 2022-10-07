Глава Донетчины рассказал, какие громады попали под обстрел ночью

В Донецкой области ночью под обстрелы со стороны российских войск попали громады Покровского и Бахмутского районов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«На Донецком направлении обошлось без пострадавших, однако есть повреждения в Марьинской, Авдеевской и Очеретинской громадах. В Марьинской громаде россияне обстреливали Марьинку, Красногоровку, Максимильяновку, Константиновку и Георгиевку. Авдеевка трижды была обстреляна из артиллерии, в том числе утром — кассетными суббоеприпасами. Пострадали старая и центральная части города», — перечислил Кириленко.



Также, по его словам, повреждены дом и школа в Новоселовке Первой в Очеретинской громаде.



«На Горловском направлении россияне вели огонь по окрестностям Соледара, Бахмутского и Федоровки в Соледарской громаде и по окрестностям Торецка. На Лисичанском направлении было громко в Звановской громаде — повреждены четыре дома в Верхнекаменском», — сообщил руководитель ОВА.



Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли два мирных жителя.



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