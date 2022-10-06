Оккупанты обстреливают Донетчину по линии фронта — Кириленко

Этой ночью российские силы вели обстрелы в Донецкой области по линии фронта — от Кураховской до Северской громады. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«На Донецком направлении есть одно ранение — в Константиновке Марьинской громады. В Кураховской громаде россияне обстреляли Острое — разрушен частный дом, повреждены две многоэтажки. Ночью были единичные "прилеты" по Авдеевке, а утром — танковые обстрелы старой части города. В Очеретинской громаде под утро россияне обстреляли Каменку», — рассказал Кириленко.



По его словам, на Горловском направлении под огонь попали Торецкая, Соледарская и Светлодарская громады. Повреждены по меньшей мере шесть частных и один двухэтажный дом в Курдюмовке и два дома в Парасковеевке. На Лисичанском направлении было несколько обстрелов Северска.



«Под утро россияне обстреляли Дылеевку в Константиновской громаде — без пострадавших, но повреждены дома», — сообщил руководитель ОВА.



Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли четыре мирных жителя. Еще три человека ранены. Кроме того, в Святогорске и Лимане обнаружены десять тел погибших.