Очільник Донеччини розповів, які громади потрапили під обстріл уночі

На Донеччині вночі під обстріли з боку російських військ потрапили громади Покровського та Бахмутського районів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«На Донецькому напрямку обійшлося без постраждалих, проте є пошкодження у Мар'їнській, Авдіївській та Очеретинській громадах. У Мар'їнській громаді росіяни обстрілювали Мар'їнку, Красногорівку, Максимільянівку, Костянтинівку та Георгіївку. Авдіївку тричі обстріляли з артилерії, зокрема вранці — касетними суббоєприпасами. Постраждали стара та центральна частини міста», — перелічив Кириленко.



Також, за його словами, пошкоджено будинок та школу в Новоселівці Першій в Очеретинській громаді.



«На Горлівському напрямку росіяни вели вогонь по околицях Соледара, Бахмутського та Федорівки у Соледарській громаді та по околицях Торецька. На Лисичанському напрямку було гучно у Званівській громаді — пошкоджено чотири будинки у Верхньокам'янському», — повідомив керівник ОВА.



Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули двоє мирних жителів.



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