В освобожденном Святогорске найдены еще семь погибших

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли два мирных жителя. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Люди погибли в Бахмуте и Курдюмовке.



Еще семь человек ранены: четверо — в Бахмуте, по одному — в Великой Новоселке, Очеретино, Первомайске.



«Кроме того, в Святогорске обнаружили еще семь гражданских, убитых россиянами во время оккупации», — проинформировал руководитель ОВА.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 946 мирных жителей. 2330 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, 5 октября Кириленко сообщил, что в Святогорске найдены тела четверых погибших гражданских, а вчера, 6 октября, — пяти погибших.



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