Зеленский пояснил, какие удары по России считает превентивными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, говоря о превентивных ударах по России, имел в виду «санкционные удары».



«Когда я говорил "превентивный удар", на английском языке это звучит так (переходит на английский) — превентивный удар (preventive kick), не нападение (attack), это разные вещи», — сказал он в интервью BBC.



Он напомнил, что Украина не начинала эту войну, а Офис президента предлагал российскому руководству выйти на диалог, «просто поговорить по телефону — они отвергли все».



«Вот почему я призвал — это было еще перед 24 февраля, перед вторжением — я сказал, что мы поднимаем тему превентивных ударов, санкционных ударов. Не диалога, не слов, а ударов — вот что я имел в виду», — подчеркну он.



Как сообщалось, выступая 6 октября в австралийском аналитическом центре президент Украины Владимир Зеленский сказал, что НАТО должно сделать невозможным применение Россией ядерного оружия.



Украина не призывает к превентивному использованию ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.