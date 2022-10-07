Зеленський пояснив, які удари по Росії вважає превентивними

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, говорячи про превентивні удари по Росії, мав на увазі санкційні удари.



«Коли я говорив "превентивний удар", англійською мовою це звучить так (переходить на англійську) — превентивний удар (preventive kick), не напад (attack), це різні речі», — сказав він в інтерв'ю ВВС.



Він нагадав, що Україна не розпочинала цієї війни, а Офіс президента пропонував російському керівництву вийти на діалог, «просто поговорити по телефону — вони відкинули всі».



«Ось чому я закликав – це було ще перед 24 лютого, перед вторгненням – я сказав, що ми порушуємо тему превентивних ударів, санкційних ударів. Не діалогу, не слів, а ударів — ось що я мав на увазі», — наголосив він.



Як повідомлялося, виступаючи 6 жовтня в австралійському аналітичному центрі президент України Володимир Зеленський сказав, що НАТО має унеможливити застосування Росією ядерної зброї.



Україна не закликає до превентивного використання ядерної зброї, заявив речник президента України Сергій Никифоров.