Зеленський пояснив, які удари по Росії вважає превентивними

07 жовтня 2022, 22:37

Зеленський пояснив, які удари по Росії вважає превентивними

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, говорячи про превентивні удари по Росії, мав на увазі санкційні удари.

«Коли я говорив "превентивний удар", англійською мовою це звучить так (переходить на англійську) — превентивний удар (preventive kick), не напад (attack), це різні речі», — сказав він в інтерв'ю ВВС.

Він нагадав, що Україна не розпочинала цієї війни, а Офіс президента пропонував російському керівництву вийти на діалог, «просто поговорити по телефону — вони відкинули всі».

«Ось чому я закликав – це було ще перед 24 лютого, перед вторгненням – я сказав, що ми порушуємо тему превентивних ударів, санкційних ударів. Не діалогу, не слів, а ударів — ось що я мав на увазі», — наголосив він.

Як повідомлялося, виступаючи 6 жовтня в австралійському аналітичному центрі президент України Володимир Зеленський сказав, що НАТО має унеможливити застосування Росією ядерної зброї.

Україна не закликає до превентивного використання ядерної зброї, заявив речник президента України Сергій Никифоров.

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