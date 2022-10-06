Если Россия решит применить ядерное оружие, нужен превентивный удар – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что НАТО и все международное сообщество должны пересмотреть порядок реагирования на возможное применение Россией ядерного оружия. Об этом он заявил во время онлайн-общения в австралийском Институте Лоуи.



«Что должно делать НАТО? Исключать возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты да, ну, вот держи от нас!"», - сказал Зеленский.



В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что заявление Зеленского о превентивном ударе по России означает призыв к началу мировой войны, передает «РИА Новости».



По его словам, в случае конфликта последствия будут «чудовищны и непредсказуемы».



Пресс-секретарь президента отметил, что на высказывания президента Украины должны обратить внимание все страны, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Он подчеркнул, что эти слова нельзя оставлять без реакции мирового сообщества.



«Учитывая тот факт, что Вашингтон и Лондон фактически руководят деятельностью Киева, они несут ответственность за слова Зеленского», - подчеркнул Песков.



Кроме того, в Минобороны Беларуси заявили, что региональная группировка войск Беларуси и РФ готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите «союзного государства».