Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Если Россия решит применить ядерное оружие, нужен превентивный удар – Зеленский

06 октября 2022, 21:14

Если Россия решит применить ядерное оружие, нужен превентивный удар – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что НАТО и все международное сообщество должны пересмотреть порядок реагирования на возможное применение Россией ядерного оружия. Об этом он заявил во время онлайн-общения в австралийском Институте Лоуи.

«Что должно делать НАТО? Исключать возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты да, ну, вот держи от нас!"», - сказал Зеленский.

В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что заявление Зеленского о превентивном ударе по России означает призыв к началу мировой войны, передает «РИА Новости».

По его словам, в случае конфликта последствия будут «чудовищны и непредсказуемы».

Пресс-секретарь президента отметил, что на высказывания президента Украины должны обратить внимание все страны, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Он подчеркнул, что эти слова нельзя оставлять без реакции мирового сообщества.

«Учитывая тот факт, что Вашингтон и Лондон фактически руководят деятельностью Киева, они несут ответственность за слова Зеленского», - подчеркнул Песков.

Кроме того, в Минобороны Беларуси заявили, что региональная группировка войск Беларуси и РФ готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите «союзного государства».

Еще по теме

Люди
Дмитрий Песков Владимир Зеленский
Прочее
ядерное оружие

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:29
«ДНР» «национализировала» в Мариуполе гостиницы и общежития
19:07
«ДНР»: Мужчина убит в ходе обстрела на северо-западе Горловки
18:31
Россия отступает из захваченных городов — что дальше?
15:13
Мэр Мелитополя сообщил о взрывах в городе и районе
14:42
Россия отменила «таможенный контроль» между границами оккупированных областей
14:22
«ЛНР»: Из Кременной и Сватово эвакуируют социальные и медицинские учреждения
12:05
Коллаборанты Херсонщины перевозят свои семьи в Крым — ОВА
10:59
«ЛНР»: На территории школы в Голубовке образовался провал грунта
10:15
Греются на трубе: Как выглядит «лагерь» мобилизованных «ЛНР» в Счастье
09:17
«ДНР»: Из-за обстрелов погибли три человека, в том числе подросток
08:46
Из-за большого количества раненых, оккупанты обустраивают больницы в школах — Гайдай
00:16
Деоккупация Луганской области началась — главное за день ►
15:56
В Донецке в отделении «Промсвязьбанка» ранены два человека
14:37
В Донецке и Старомихайловке из-за обстрела погибли четыре человека
14:17
Бывший «министр ДНР» хочет отправиться из тюрьмы на фронт
все новости
21:34
У Зеленского опровергают призыв к превентивному использованию ядерного оружия
21:32
В Кремле назвали слова Зеленского «призывом к началу мировой войны»
21:14
Если Россия решит применить ядерное оружие, нужен превентивный удар – Зеленский
20:51
ВСУ сбили больше половины дронов-камикадзе, запущенных Россией
20:29
«ДНР» «национализировала» в Мариуполе гостиницы и общежития
19:54
Норвегия ограничит вход российским рыболовным судам в порты
19:37
Под новые санкции ЕС попали Чичерина, Газманов, Дугин и члены оккупационных администраций
19:07
«ДНР»: Мужчина убит в ходе обстрела на северо-западе Горловки
18:34
Оккупанты при отступлении подорвали дамбу на Донетчине, подтоплен Райгородок - Генштаб
18:32
Гайдай: В Луганской области сложнее контрнаступать, чем под Харьковом
18:31
Россия отступает из захваченных городов — что дальше?
17:55
После ночного обстрела Запорожья в медучреждения доставлены 12 человек
17:15
В «Азове» назвали главную причину выхода из «Азовстали»
16:32
«Проблемы колоссальные»: На Луганщине готовятся по плану восстанавливать инфраструктуру
16:13
США предоставит Украине 55 млн долларов для подготовки к зиме
все новости
ВИДЕО
Россия отступает из захваченных городов — что дальше?
06 октября, 18:31
500 мобилизованных в России бросили с неучтенными автоматами в Белгородской области
06 октября, 11:21
Деоккупация Луганской области началась — главное за день ►
06 октября, 00:16

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты