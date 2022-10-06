У Зеленского опровергают призыв к превентивному использованию ядерного оружия

Украина не призывает к превентивному использованию ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.



«Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции», – говорится в сообщении Никифорова на странице в Facebook.



Как подчеркнул пресс-секретарь президента, шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия «позволяет себе только государство-террорист Россия».



«От Украины таких призывов вы никогда не услышите», - отметил он.



Как сообщалось, выступая 6 октября в австралийском аналитическом центре президент Украины Владимир Зеленский сказал, что НАТО должно сделать невозможным применение Россией ядерного оружия.