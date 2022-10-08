Обстрелы Донетчины: Шесть человек погибли, 17 — ранены

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли шесть мирных жителей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Кириленко уточнил, что по два человека погибли в Заречном и Очеретино, по одному — в Бахмуте и Павловке.



Еще 17 человек ранены: семь — в Бахмуте, пять — в Павловке, по одному — в Елизаветовке, Торском, Марьинке, Федоровке и Дробышево.



«Кроме того, в освобожденных громадах обнаружили еще девять гражданских, убитых россиянами во время оккупации: шестерых — в Лимане, двоих — в Святогорске и одного — в Яровой», — проинформировал руководитель ОВА.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погиб 961 мирный житель. 2347 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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