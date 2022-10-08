Обстріли Донеччини: Шестеро людей загинули, 17 — поранені

На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули шестеро мирних жителів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Кириленко уточнив, що по дві людини загинули у Зарічному та Очеретиному, по одній — у Бахмуті та Павлівці.



Ще 17 людей поранено: семеро — у Бахмуті, п'ятьох — у Павлівці, по одному — у Єлизаветівці, Торському, Мар'їнці, Федорівці та Дробишевому.



«Крім того, у звільнених громадах виявили ще дев'ять цивільних, убитих росіянами під час окупації: шістьох — у Лимані, двох — у Святогірську та одного — у Яровій», — поінформував керівник ОВА.



За даними Донецької ОВА, від 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинув 961 мирний житель. 2347 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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