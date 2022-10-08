Момент вибуху на Кримському мосту потрапив на відео

Кримський міст. Фото: Михайла Подоляка

Момент вибуху вантажівки на Кримському мосту з боку Таманського півострова потрапив на відео.





Цистерни з паливом, що спалахнули, вже загасили. На кадрах видно, що автомобільне полотно зруйноване.





РФ скасувала всі потяги у сполученні з Кримом, повідомили у РЖД. Крім того, продаж квитків на потяги до Криму припинено.



В офісі президента України прокоментували вибух на Кримському мосту.



«Крим, міст, початок. Все незаконне має бути зруйноване, все вкрадене — повернуто Україні, все російське окупаційне — вигнано», — написав у Twitter радник Офісу президента Михайло Подоляк.



Нагадаємо, сьогодні вранці на Кримському мості почалася масштабна пожежа.



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