Момент вибуху на Кримському мосту потрапив на відео

08 жовтня 2022, 10:13

Момент вибуху на Кримському мосту потрапив на відео

Кримський міст. Фото: Михайла Подоляка Кримський міст. Фото: Михайла Подоляка

Момент вибуху вантажівки на Кримському мосту з боку Таманського півострова потрапив на відео.



Цистерни з паливом, що спалахнули, вже загасили. На кадрах видно, що автомобільне полотно зруйноване.



РФ скасувала всі потяги у сполученні з Кримом, повідомили у РЖД. Крім того, продаж квитків на потяги до Криму припинено.

В офісі президента України прокоментували вибух на Кримському мосту.

«Крим, міст, початок. Все незаконне має бути зруйноване, все вкрадене — повернуто Україні, все російське окупаційне — вигнано», — написав у Twitter радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні вранці на Кримському мості почалася масштабна пожежа.

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