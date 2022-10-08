Российские силы вели активные обстрелы на Горловском направлении — Кириленко

В Донецкой области российские силы наибольшую активность этой ночью проявили на Горловском направлении. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, под обстрел попали Бахмутская, Торецкая и Соледарская громады.



«В Бахмуте погиб один человек, семь получили ранения. В городе повреждены шесть частных домов и три многоэтажных, детсад, спорткомплекс, развлекательное заведение и административное здание. В Торецкой и Соледарской громадах были обстрелы, но без жертв», — рассказал глава ОВА.



Также, отметил Кириленко, ночью были единичные прилеты по старой части Авдеевки, а утром — массированный артобстрел центра города.



Ранее сообщалось, что на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли шесть мирных жителей, еще 17 — ранены.



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