Російські сили вели активні обстріли на Горлівському напрямку — Кириленко

На Донеччині російські сили найбільшу активність цієї ночі виявили на Горлівському напрямку. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, під обстріл потрапили Бахмутська, Торецька та Соледарська громади.



«У Бахмуті загинула одна людина, семеро отримали поранення. У місті пошкоджено шість приватних будинків та три багатоповерхові, дитсадок, спорткомплекс, розважальний заклад та адміністративну будівлю. У Торецькій та Соледарській громадах були обстріли, але без жертв», — розповів очільник ОВА.



Також, зазначив Кириленко, вночі були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки, а вранці — масований артобстріл центру міста.



Раніше повідомлялося, що на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинуло шестеро мирних жителів, ще 17 поранено.



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