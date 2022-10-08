СМИ: Подрыв Крымского моста — спецоперация СБУ

За подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности Украины. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По данным источника, подрыв Крымского моста — спецоперация СБУ.



В самой спецслужбе официально не комментируют свое участие в этом событии.



«Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "хлопке" будем комментировать после нашей окончательной победы», — сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.



В то же время, в Twitter СБУ есть сообщение с перефразированными строчками стихотворения Тараса Шевченко:



«Светает,

Мост хорошо пылает;

Соловейко в Крыму

СБУ встречает».



Напомним, сегодня утром на Крымском мосту начался масштабный пожар. Разрушена часть переправы. Момент взрыва грузовика на Крымском мосту со стороны Таманского полуострова попал на видео.



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