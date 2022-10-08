ЗМІ: Підрив Кримського мосту – спецоперація СБУ

За підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки України. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело у правоохоронних органах.



За даними джерела, підрив Кримського мосту — спецоперація СБУ.



У самій спецслужбі офіційно не коментують свою участь у цій події.



«Ми це не коментуємо. Роль СБУ чи будь-якого державного органу України у "бавовні" коментуватимемо після нашої остаточної перемоги», — сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.



Водночас у Twitter СБУ є повідомлення з перефразованими рядками вірша Тараса Шевченка:



«Світає,

Міст добре палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає».



Нагадаємо, сьогодні вранці на Кримському мості почалася масштабна пожежа. Зруйновано частину переправи. Момент вибуху вантажівки на Кримському мосту з боку Таманського півострова потрапив на відео.



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