ЗМІ: Підрив Кримського мосту – спецоперація СБУ

08 жовтня 2022, 12:49

ЗМІ: Підрив Кримського мосту – спецоперація СБУ

За підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки України. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

За даними джерела, підрив Кримського мосту — спецоперація СБУ.

У самій спецслужбі офіційно не коментують свою участь у цій події.

«Ми це не коментуємо. Роль СБУ чи будь-якого державного органу України у "бавовні" коментуватимемо після нашої остаточної перемоги», — сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

Водночас у Twitter СБУ є повідомлення з перефразованими рядками вірша Тараса Шевченка:

«Світає,

Міст добре палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає».

Нагадаємо, сьогодні вранці на Кримському мості почалася масштабна пожежа. Зруйновано частину переправи. Момент вибуху вантажівки на Кримському мосту з боку Таманського півострова потрапив на відео.

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