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Кабмин упростил поступление в вузы для молодежи с оккупированных и прифронтовых территорий

08 октября 2022, 21:26

Кабмин упростил поступление в вузы для молодежи с оккупированных и прифронтовых территорий

Правительство упростило порядок поступления в вузы для молодежи, оказавшейся в оккупации или на прифронтовых территориях. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании правительство утвердило особый порядок зачисления в вузы поступающих из оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий регионов.

«В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность или военно-учетного документа, зачисление состоится на основании свидетельства о рождении с последующим письменным обязательством оформить необходимые документы», — написал Шмыгаль в Тelegram.

Он также сообщил, что по поручению президента Кабмин одобрил механизм, который поможет потерявшим платежеспособность контрактникам продолжить обучение.

«Таких случаев сегодня много. Студенты накапливают долги, а вузы остаются без финансовых ресурсов. Мы приняли порядок выделения из резервного фонда госбюджета средств для компенсации вузам стоимости обучения студентов. Он касается тех семей, чей среднемесячный доход на человека не превышает размер минимальной зарплаты. В общей сложности на выплату компенсаций предусмотрено почти 87 млн грн», — пояснил глава правительства.

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