Кабмін спростив вступ до вишів для молоді з окупованих та прифронтових територій

Уряд спростив порядок вступу до вишів для молоді, яка опинилася в окупації або на прифронтових територіях. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.



Він зазначив, що на сьогоднішньому засіданні уряд затвердив особливий порядок зарахування до вишів молоді з окупованих і прилеглих до зони бойових дій регіонів.



«У разі відсутності документа, що засвідчує особу або військово-облікового документа, зарахування відбудеться на підставі свідоцтва про народження з наступним письмовим зобов'язанням оформити необхідні документи», — написав Шмигаль у Telegram.



Він також повідомив, що за дорученням президента Кабмін схвалив механізм, який допоможе контрактникам, які втратили платоспроможність, продовжити навчання.



«Таких випадків сьогодні багато. Студенти накопичують борги, а виші залишаються без фінансових ресурсів. Ми ухвалили порядок виділення із резервного фонду держбюджету коштів для компенсації вишам вартості навчання студентів. Він стосується тих сімей, чий середньомісячний дохід на людину не перевищує розміру мінімальної зарплати. Загалом на виплату компенсацій передбачено майже 87 млн грн», — пояснив глава уряду.