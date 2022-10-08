Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Взрыв на Керченском мосту. Последствия и версии случившегося.

В Донецке горит типография, в Иловайске — топливо на складе боевиков.

Российский огонь на Донбассе. Обстрел Курахово и Бахмута.

В Святогорске перезахоронили тела погибших мирных жителей во время оккупации города. В Лимане найдено два стихийных кладбища.

В больницу в Новосветловке на Луганщине доставлено около 300 раненых из числа российских заключенных.

Путин назначил нового командующего своими войсками в Украине.