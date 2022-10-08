Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Вибух на Керченському мості. Наслідки та версії того, що сталося.
- У Донецьку горить друкарня, в Іловайську паливо на складі бойовиків.
- Російський вогонь на Донеччині. Обстріл Курахового та Бахмута.
- У Святогірську перепоховали тіла загиблих мирних мешканців під час окупації міста. У Лимані знайдено два стихійні цвинтарі.
- До лікарні в Новосвітлівці на Луганщині доставлено близько 300 поранених із числа російських в'язнів.
- Путін призначив нового командувача своїх військ в Україні.