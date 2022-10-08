Вибухи у Криму, Донецьку та Іловайську — головне за день ►

08 жовтня 2022, 23:48

Вибухи у Криму, Донецьку та Іловайську — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Вибух на Керченському мості. Наслідки та версії того, що сталося.
  • У Донецьку горить друкарня, в Іловайську паливо на складі бойовиків.
  • Російський вогонь на Донеччині. Обстріл Курахового та Бахмута.
  • У Святогірську перепоховали тіла загиблих мирних мешканців під час окупації міста. У Лимані знайдено два стихійні цвинтарі.
  • До лікарні в Новосвітлівці на Луганщині доставлено близько 300 поранених із числа російських в'язнів.
  • Путін призначив нового командувача своїх військ в Україні.

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:48
Вибухи у Криму, Донецьку та Іловайську — головне за день ►
18:31
Хто підірвав Кримський міст: версії ►
16:50
Кримський міст відкрили для руху легкових автомобілів
16:22
У Донецьку через обстріл загинули двоє людей
14:19
Вибух на Кримському мосту: Загинули щонайменше троє людей
13:08
У Донецьку — «прильоти» у мікрорайоні Мирний, горить друкарня
12:49
ЗМІ: Підрив Кримського мосту — спецоперація СБУ
10:57
«ДНР»: Через обстріли поранено жінку в Донецьку та чоловіка в Ясинуватій
10:31
Окупанти повністю знеструмили Запорізьку АЕС
10:13
Момент вибуху на Кримському мосту потрапив на відео
08:54
В Іловайську — вибух та пожежа на залізничній станції
08:14
Кримський міст горить. Зруйновано частину переправи
23:45
У звільнених Лимані та Святогірську знаходять тіла загиблих ►
17:00
Окупований Енергодар під обстрілами: зникла електрика та водопостачання - міський голова
16:17
Партизани Маріуполя підпалили місце розквартування офіцерів РФ — Андрющенко
Всі новини
23:48
Вибухи у Криму, Донецьку та Іловайську — головне за день ►
22:53
На виїзді з окупованої частини Запорізької області стоять у черзі 6 тисяч людей
22:35
Зеленський розповів, що на Бахмутському напрямку тривають жорстокі бої
21:57
САУ, міномети та авіаудари: Окупанти обстріляли Сумську область
21:26
Кабмін спростив вступ до вишів для молоді з окупованих та прифронтових територій
20:45
У Москві почалися арешти та затримання військових — ГУР МОУ
20:12
Путін доручив посилити захист Кримського мосту
19:13
У Святогірську перепоховали тіла мирних жителів, які загинули під час окупації
18:55
Протягом доби окупанти завдали три ракетні та 16 авіаударів — Генштаб ЗСУ
18:31
Хто підірвав Кримський міст: версії ►
18:26
На залізничній станції під Маріуполем сталися вибухи
17:55
У Туреччині заявили, що Путін хоче укласти нову «велику угоду» із Заходом
17:28
Енергетики за добу повернули світло понад 8 тисячам сімей на Донеччині
16:50
Кримський міст відкрили для руху легкових автомобілів
16:22
У Донецьку через обстріл загинули двоє людей
Всі новини
ВІДЕО
Зеленський розповів, що на Бахмутському напрямку тривають жорстокі бої
08 жовтня, 22:35
Хто підірвав Кримський міст: версії ►
08 жовтня, 18:31
У Донецьку — «прильоти» у мікрорайоні Мирний, горить друкарня
08 жовтня, 13:08

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама