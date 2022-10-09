Двенадцать жителей Запорожья погибли в результате ракетного удара

Обновлено. Не менее 12 человек погибли ночью в Запорожье в результате массированной ракетной атаки российских войск. 49 человек были госпитализированы, из них 6 детей.



Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.



«Сегодня ночью враг применял тактическую авиацию для ракетного удара по областному центру. По предварительной информации, самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет. Большинство ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья. Частично разрушен 9-этажный дом. Разрушены пять частных домов. Поражены объекты инфраструктуры. Повреждены 20 автомобилей», — сообщил он.



Под завалами могут находиться люди, спасательная операция продолжается.