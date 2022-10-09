Дванадцять мешканців Запоріжжя загинули внаслідок ракетного удару

Оновлено. Щонайменше 12 людей загинули вночі у Запоріжжі внаслідок масованої ракетної атаки російських військ. 49 людей було госпіталізовано, з них 6 дітей.



Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.



«Сьогодні вночі ворог застосовував тактичну авіацію для ракетного удару по обласному центру. За попередньою інформацією, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет. Більшість ракет потрапили до житлових багатоповерхових і приватних будинків в одному з районів Запоріжжя. Частково зруйновано 9-поверховий будинок. Зруйновано п'ять приватних будинків. Вражені об'єкти інфраструктури. Пошкоджено 20 автомобілів», — повідомив він.



Під завалами можуть перебувати люди, рятувальна операція триває.