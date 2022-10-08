На выезде из оккупированной части Запорожской области стоят в очереди 6 тысяч человек

На блокпосту в Васильевке на выезде из оккупированной части Запорожской области в очереди стоят 6 тысяч человек. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.



«На вражеском блокпосту в Васильевке 6 тысяч человек. Они стоят в очереди на выезд с временно оккупированной территории более 10 дней», — отметил Федоров.



По его словам, после подрыва Крымского моста началась паника среди оккупантов и коллаборантов, люди уезжают из Крыма в Бердянск.



«Снабжение вражеской техники и боеприпасов через Крым приостановлено. Железнодорожное сообщение на временно оккупированной территории Запорожской области, в частности через Токмак, тоже разрушено», — добавил мэр Мелитополя.

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