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На выезде из оккупированной части Запорожской области стоят в очереди 6 тысяч человек

08 октября 2022, 22:53

На выезде из оккупированной части Запорожской области стоят в очереди 6 тысяч человек

На блокпосту в Васильевке на выезде из оккупированной части Запорожской области в очереди стоят 6 тысяч человек. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

«На вражеском блокпосту в Васильевке 6 тысяч человек. Они стоят в очереди на выезд с временно оккупированной территории более 10 дней», — отметил Федоров.

По его словам, после подрыва Крымского моста началась паника среди оккупантов и коллаборантов, люди уезжают из Крыма в Бердянск.

«Снабжение вражеской техники и боеприпасов через Крым приостановлено. Железнодорожное сообщение на временно оккупированной территории Запорожской области, в частности через Токмак, тоже разрушено», — добавил мэр Мелитополя.

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