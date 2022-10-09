Потери оккупантов за сутки в Украине составили почти полтысячи военных

Украинские военные ликвидировали за сутки, 8 октября, 440 российских оккупантов и довели потери противника до 62500 военных. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Другие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:
танки — 2486 (+14);
боевые бронированные машины — 5133 (+22);
артиллерийские системы — 1477 (+18);
РСЗО — 348 (+3);
средства ПВО — 180;
самолеты — 266;
вертолеты — 235 (+1);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1086 (+7);
крылатые ракеты — 247 (+1);
корабли/катера — 15;
автомобильная техника и автоцистерны — 3890 (+15);
специальная техника — 136.