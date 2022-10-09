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Потери оккупантов за сутки в Украине составили почти полтысячи военных

09 октября 2022, 11:26

Потери оккупантов за сутки в Украине составили почти полтысячи военных

Украинские военные ликвидировали за сутки, 8 октября, 440 российских оккупантов и довели потери противника до 62500 военных. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Другие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:

  • танки 2486 (+14);

  • боевые бронированные машины 5133 (+22);

  • артиллерийские системы 1477 (+18);

  • РСЗО 348 (+3);

  • средства ПВО 180;

  • самолеты 266;

  • вертолеты 235 (+1);

  • БПЛА оперативно-тактического уровня 1086 (+7);

  • крылатые ракеты 247 (+1);

  • корабли/катера 15;

  • автомобильная техника и автоцистерны 3890 (+15);

  • специальная техника 136.

 

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