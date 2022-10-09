Потери оккупантов за сутки в Украине составили почти полтысячи военных

Украинские военные ликвидировали за сутки, 8 октября, 440 российских оккупантов и довели потери противника до 62500 военных. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.



Другие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:

танки — 2486 (+14);

боевые бронированные машины — 5133 (+22);

артиллерийские системы — 1477 (+18);

РСЗО — 348 (+3);

средства ПВО — 180;

самолеты — 266;

вертолеты — 235 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1086 (+7);

крылатые ракеты — 247 (+1);

корабли/катера — 15;

автомобильная техника и автоцистерны — 3890 (+15);

специальная техника — 136.