Оккупационные власти эвакуируют свои семьи, опасаясь наступления ВСУ

Оккупанты и коллоборанты убегают из городов Луганской и Херсонской областей, напуганные успехами Сил обороны Украины. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Отмечается, что представители оккупационных властей Старобельска начали эвакуировать коллаборантов в Луганск. Представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи на временно оккупированную территорию АР Крым. По имеющейся информации, 7 октября, колонна из 12 микроавтобусов выбыла в Севастополь.



Оккупанты продолжают давить на малый и средний бизнес на временно оккупированных территориях. С начала октября, в городе Горловка, налоговая инспекция приступила к проверкам с последующим рейдерским захватом компаний с выявленными нарушениями. В частности, это касается предпринимателей, которые не захотели перерегистрировать свои компании в соответствии с российским законодательством.



За прошедшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 26 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночью российские войска цинично ударили по жилым домам и гражданской инфраструктуре Запорожья. Информация о жертвах уточняется, но уже известно о десятках погибших и пострадавших.



Кроме того, от огневого поражения пострадали более 30-ти населенных пунктов. В частности, Харьков, Часов Яр, Поповка, Грабовское, Макеевка, Спорное, Белогоровка, Иванград, Опытное, Клещиевка, Новомихайловка, Угледар, Никополь, Урожайное и Давыдов Брод.



На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.



На других направлениях противник производил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов:



на Северском направлении — Липовка и Николаевка Черниговской области и Лесное и Рясное Сумской области;

на Слобожанском направлении — Красная Заря, Ветеринарное, Стрелеча, Красное, Огурцово, Глубокое, Зеленое, Старица, Терновая и Чугуновка;

на Краматорском направлении — Первомайское, Новоегоровка, Макеевка, Новое, Терны, Серебрянка, Белогоровка и Григоровка;

на Бахмутском направлении — Верхнекаменное, Яковское, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зайцево, Вершина, Зеленополье и Опытное;

на Авдеевском направлении — Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях от обстрелов пострадала инфраструктура более 25 населенных пунктов. Среди них — Сладкое, Зеленое Поле, Новоселка, Угледар, Победа. В результате поражения Силами обороны скопления живой силы противника подтверждено ранение более 20 вражеских солдат, доставленных в местную больницу города Токмак.



По имеющейся информации, в Мелитопольском районе Запорожской области под видом поиска и борьбы с партизанами оккупационные войска осуществляют обыски и угон частных автомобилей в гаражных кооперативах района.



На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 45 населенных пунктов, расположенных возле линии столкновения. Среди них Сухой Ставок, Апрельское, Мирное, Заря и Терновые Поды.



За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опытное, Невельское и Победа.



Авиация Сил обороны нанесла более 30 ударов. В частности, 24 по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 9 по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 5 БПЛА.



Ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада с боеприпасами и одиннадцать других важных объектов.