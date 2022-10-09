Втрати окупантів за добу в Україні становили майже півтисячі військових

Українські військові ліквідували за добу, 8 жовтня, 440 російських окупантів і довели втрати противника до 62500 військових. Про це повідомило Міністерство оборони України.



Інші бойові втрати противника з 24.02 до 08.10 орієнтовно склали:

танкі — 2486 (+14);

бойові броньовані машини — 5133 ( +22 );

артилерійські системи — 1477 ( +18);

РСЗВ — 348 (+3);

кошти ППО — 180;

літакі — 266;

гелікоптери — 235 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1086 (+7);

крилаті ракети — 247 (+1);

кораблі/катери — 15;

автомобільна техніка та автоцистерни — 3890 ( +15);

спеціальна техніка — 136.