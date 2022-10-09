Турция хочет организовать переговоры между Россией и странами Запада — СМИ

Турция передала США, Великобритании, Германии и Франции предложение по переговорам с Россией о заключении «большой сделки». Об этом сообщило турецкое издание Milliyet, не указав источник информации.



Турецкий журналист Озай Шендир пишет, что после анализа речей президента РФ Владимира Путина Турция пришла к выводу, что «Москва хочет долговременного соглашения с Западом».



«О плане рассказали не всем западным столицам, но его передали США через важные и частные каналы. Первые замечания по плану со стороны влиятельных чиновников в Вашингтоне были положительными», — утверждает турецкое издание.



«Анкара также уважает свободу Украины и всегда использовала открытые каналы, чтобы объяснить, что война должна вернуться в мир без применения тактического ядерного оружия», — сказано в сообщении турецкого издания.



В то же время не известно, согласятся ли на такой диалог в Москве, говорится в материале.