Туреччина хоче організувати переговори між Росією та країнами Заходу — ЗМІ

09 жовтня 2022, 16:19

Туреччина хоче організувати переговори між Росією та країнами Заходу — ЗМІ

Туреччина передала США, Великобританії, Німеччині та Франції пропозицію щодо переговорів з Росією про укладання «великої угоди». Про це повідомило турецьке видання Milliyet, не вказавши джерело інформації.

 Турецький журналіст Озай Шендір пише, що після аналізу промов президента РФ Володимира Путіна Туреччина дійшла висновку, що «Москва хоче довгострокової угоди із Заходом».

 «Про план розповіли не всім західним столицям, але його передали США через важливі та приватні канали. Перші зауваження щодо плану з боку впливових чиновників у Вашингтоні були позитивними», — стверджує турецьке видання.

«Анкара також поважає свободу України і завжди використовувала відкриті канали, щоб пояснити, що війна має повернутися у світ без застосування тактичної ядерної зброї», йдеться у повідомленні турецького видання.

 Водночас не відомо, чи погодяться на такий діалог у Москві, йдеться у матеріалі.

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