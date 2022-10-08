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В Турции заявили, что Путин хочет заключить новую «большую сделку» с Западом

08 октября 2022, 17:55

В Турции заявили, что Путин хочет заключить новую «большую сделку» с Западом

Президент России Владимир Путин хочет добиться заключения нового соглашения с Западом, которое, в том числе касается Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин в интервью CNN.

Он сказал, что остановки переговоров следовало ожидать, добавив, что он недавно обсуждал этот вопрос с советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

«Насколько мы понимаем, Путин хочет заключить новую большую сделку, новую сделку с Западом. Отчасти это, без сомнения, касается Украины. Но на самом деле более важная проблема — это новая сделка между Россией и западным миром», — заявил Калин. 

Он отметил, что в представлении Кремля соглашения, заключенные в конце холодной войны, «больше не отражают сегодняшнюю Россию». «Есть новая Россия, есть новый мир, есть новая реальность, и они хотят заключить новую сделку», — сказал Калин.

По его словам, кажется неизбежным, что война России в Украине будет продолжаться еще какое-то время, и вопрос в том, какой ущерб будет нанесен до возобновления переговоров.

«Вопрос в том, когда мы вернемся к этому и какой ущерб к тому времени будет нанесен? В результате всему глобальному либеральному порядку предстоит серьезное испытание», — сказал турецкий чиновник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, объявляющий переговоры с Путиным невозможными. Указ был датирован 30 сентября, днем, когда Путин объявил о незаконной аннексии четырех частично оккупированных областей Украины.

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