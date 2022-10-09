Атака по Запорожью: Число погибших возросло до 13 человек, почти 90 раненых

Последствия ракетного удара по Запорожью. Фото: ГСЧС

В результате ночного обстрела Запорожья погибли 13 человек, среди них 1 ребенок. Ранения получили 89 человек, среди них 11 детей.



Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.



По состоянию на 18:00 спасатели ГСЧС вместе со спецслужбами продолжают ликвидировать последствия атаки российских войск.

«Сотрудники Службы спасения "101" задействовали тяжелую инженерную технику для демонтажа строительных конструкций, чтобы предотвратить разрушение и обеспечить безопасность на месте проведения работ», — отмечается в сообщении.

Сегодня ночью российские войска нанесли массированный ракетный удар по Запорожью. Большинство ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов города. Частично разрушен девятиэтажный дом. Разрушены пять частных домов. Повреждены объекты инфраструктуры.