Атака по Запоріжжю: Число загиблих зросло до 13 осіб, майже 90 поранених

09 жовтня 2022, 18:54

Атака по Запоріжжю: Число загиблих зросло до 13 осіб, майже 90 поранених

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС Наслідки ракетного удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя загинули 13 людей, серед них 1 дитина. Поранення одержали 89 осіб, серед них 11 дітей.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Станом на 18:00 рятувальники ДСНС разом зі спецслужбами продовжують ліквідувати наслідки атаки російських військ.

«Співробітники Служби порятунку "101″ задіяли важку інженерну техніку для демонтажу будівельних конструкцій, щоб запобігти руйнуванню та забезпечити безпеку на місці проведення робіт», — наголошується в повідомленні.

Сьогодні вночі російські війська завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю. Більшість ракет потрапили до житлових багатоповерхових та приватних будинків в одному з районів міста. Частково зруйновано дев'ятиповерховий будинок. Зруйновано п'ять приватних будинків. Пошкоджено об'єкти інфраструктури.

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