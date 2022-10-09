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Путин обвинил спецслужбы Украины в подрыве Крымского моста

09 октября 2022, 20:35

Путин обвинил спецслужбы Украины в подрыве Крымского моста

Президент России Владимир Путин обвинил спецслужбы Украины в подрыве Крымского моста. Об этом он заявил, заслушав доклад главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту «теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ».

«И авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — подчеркнул российский президент.

В свою очередь Бастрыкин добавил, что «в подготовке теракта» якобы украинской стороне помогали граждане России и зарубежных государств.

Утром 8 октября на Крымском мосту, который соединяет аннексированный полуостров с Россией, произошел, из-за чего на одной из веток были разрушены три пролета. Из-за взрыва загорелся состав с цистернами на железнодорожной части моста. По неофициальным данным, погибли пять человек.

По версии российского следствия, взорвался грузовик, в котором находилась взрывчатка.

Уже днем 8 октября автомобильное движение по уцелевшей ветке моста было возобновлено. При этом фуры пока не пропускают, для них между Крымом и Краснодарским краем РФ организовали паромную переправу. Вечером того же дня было запущено движение поездов по мосту.

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