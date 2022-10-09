Володимир Путін. Фото: прес-служба президента Росії

Президент Росії Володимир Путін звинуватив спецслужби України у підриві Кримського мосту. Про це він заявив, заслухавши доповідь голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна.



Путін сказав, що вибух на Кримському мості «теракт, спрямований на руйнування критично важливої громадянської інфраструктури РФ».



«І автори, виконавці, замовники — спецслужби України», — підкреслив російський президент.



У свою чергу Бастрикін додав, що «у підготовці теракту» нібито українській стороні допомагали громадяни Росії та зарубіжних держав.

Вранці 8 жовтня на Кримському мосту, який з'єднує анексований півострів з Росією, відбувся вибух, через що на одній із гілок було зруйновано три прольоти. Через вибух загорівся склад із цистернами на залізничній частині мосту. За неофіційними даними, загинули п'ятеро людей.



За версією російського слідства, вибухнула вантажівка, в якій знаходилася вибухівка.



Вже вдень 8 жовтня автомобільний рух по вцілілій гілці мосту було відновлено. При цьому фури поки що не пропускають, для них між Кримом та Краснодарським краєм РФ організували поромну переправу. Увечері того ж дня було запущено рух поїздів мостом.



Українські та західні ЗМІ, посилаючись на джерела, написали, що вибух на Кримському мосту влаштували українські спецслужби. Українська влада офіційно свою прічетність не підтверджувала.