«Укрзалізниця» сообщила о задержке поездов западного направления

«Укрзалізниця» предупреждает о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение», – говорится в сообщении.



Помимо того УЗ сообщила о повреждении окон здания центрального вокзала в Киеве, однако сам вокзал продолжает работу.

«Высадка и посадка на поезда производится через западный и восточный подземные переходы, которые выполняют роль укрытия», – сообщили в компании.