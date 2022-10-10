Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів західного напрямку

«Укрзалізниця» попереджає про можливість затримки поїздів західного спрямування у зв'язку з пошкодженням контактної мережі. Про це повідомляє прес-служба компанії.



«Резервні тепловози вже готуються забезпечити безперервний рух», – йдеться у повідомленні.



Крім того, УЗ повідомила про пошкодження вікон будівлі центрального вокзалу в Києві, проте сам вокзал продовжує роботу.

«Висадка та посадка на потяги здійснюється через західний та східний підземні переходи, які виконують роль укриття», – повідомили у компанії.