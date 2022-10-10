В МИД Украины прокомментировали российскую ракетную атаку

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали обстрел ракетами армией РФ. Заявление в своём Twitter сделал Дмитрий Кулеба.



«Многочисленные российские ракетные удары по территории Украины. Единственная тактика Путина — террор мирных украинских городов, но он не сломит Украину. Это также его ответ всем миротворцам, которые хотят поговорить с ним о мире: Путин — террорист, который разговаривает ракетами», - написал он.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 11:00 в Украине российскими ракетами повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве.