У МЗС України прокоментували російську ракетну атаку

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували обстріл ракетами армією РФ. Заяву у своєму Twitter зробив Дмитро Кулеба.



«Численні російські ракетні удари по території України. Єдина тактика Путіна – терор мирних українських міст, але він не зломить Україну. Це також його відповідь усім миротворцям, які хочуть поговорити з ним про мир: Путін – терорист, який розмовляє ракетами», – написав він.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що станом на 11:00 в Україні російськими ракетами пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах та Києві.