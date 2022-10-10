Шмыгаль: По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что по состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве.



«По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Сейчас часть областей обесточена. Нужно быть готовым к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью», - написал он в Telegram-канале.



Премьер отметил, что главная цель России посеять панику.



«Все службы работают на местах, мы оперативно восстанавливаем нашу инфраструктуру. Сделаем все, чтобы как можно быстрее восстановить все объекты. Спасибо нашим спасателям и медикам, которые сейчас в эпицентрах обстрелов спасают жизнь людей. Спасибо нашим энергетикам, которые под обстрелами возобновляют питание городов», - написал он.



Шмыгаль также сообщил, что ПВО удалось сбить более 40 ракет из 70.